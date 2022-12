Zur vorweihnachtlichen Feier, verbunden mit der Jahreshauptversammlung, trafen sich die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Bad Bocklet im Kurgartencafé in der Bad Bockleter Wandelhalle.

Die Veranstaltung begann mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Umrahmung sorgte Werner Heck , der zwischenzeitlich mit einem alten Schwank der 1980er Jahre von Heinz Schenk („Der blaue Bock“) auch etwas Nostalgie aufkommen ließ.

1000 Euro gesammelt

Anschließend eröffnete die VdK-Ortsvorsitzende Brunhilde Hillenbrand die Jahreshauptversammlung. In ihrem Bericht erwähnte sie die Veränderungen im Vorstand nach der Wahl am 9. Juli. So habe sie als damalige 2. Vorsitzende mit dem seit 1998 amtierenden 1. Vorsitzenden Siegbert Holzheimer die Rollen getauscht. Auch trat die seit 1976 fungierende Kassiererin Hannelore Schwebel nicht noch einmal an. Hillenbrand dankte der Leiterin der Kreisgeschäftsstelle, Michaela Metz, herzlich für die gute Zusammenarbeit. Die derzeitige Mitgliederzahl gab Hillenbrand mit 366 an. Abschließend dankte sie dem Vorstandsteam, das für die VdK-Aktion „Helft Wunden heilen“ die respektable Summe von rund 1000 Euro gesammelt hatte.

Bürgermeister Andreas Sandwall unterstrich die Bedeutung des Sozialverbandes VdK für Notlagen aller Art und verwies auf eigene einschneidende Erfahrungen im gesundheitlichen Bereich.

Kreiskassier Karl Klein erwähnte unter anderem, dass der VdK- Kreisverband im vergangenen Jahr die beachtliche Summe von 1,6 Millionen Euro für seine Mitglieder erstritten habe.

Daran anschließend nahm Vorsitzende Brunhilde Hillenbrand die Ehrung langjähriger Mitglieder vor.

Geehrt wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft Josef Heinrich und Anton Wirsching. Seit 30 Jahren sind Norbert Hofmann und Peter Martens im VdK-Ortsverband und Alfons Mahlmeister, Joachim Borst sowie Robert Engelbreit sind seit 25 Jahren dabei. red