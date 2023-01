Nach der Corona-Pause lebte heuer die Tradition des Neujahresempfangs durch Bürgermeister Peter Bergel wieder auf, bei der verdiente Bürgerinnen und Bürger geehrt wurden. Der Empfang fand erstmals im neuen Rathaus statt.

„Beim Neujahrsempfang ist es ein guter Brauch, diejenigen zu ehren, die sich durch besondere Leistungen hervorgetan haben“, so Bürgermeister Peter Bergel zur Begrüßung der zahlreichen Gäste. So wurde Renate Kröckel, Leiterin der Kindertageseinrichtung „Haus für Kinder“, mit der silbernen Bürgermedaille ausgezeichnet. Als „gelebte Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe“ würdigte Bürgermeister Peter Bergel die Arbeit der bereits seit 1987 tätigen Leiterin, und „aufgrund besonderer Verdienste für unseren Kindergarten“ verlieh die Gemeinde auf Beschluss des Gemeinderates diese besondere Auszeichnung. Renate Kröckel absolvierte zahlreiche Weiterbildungen, wie die zur Qualitäts- sowie Sicherheitsbeauftragten und Elternbegleiterin, von denen auch der Kindergarten profitierte. Außerdem initiierte Renate Kröckel immer wieder Projektarbeiten, für die es landesweite Auszeichnungen gab, wie beispielsweise durch das bayerische Umweltministerium für „Öko-Kids: Kindertageseinrichtung Nachhaltigkeit“, das „Freunde-Projekt“ oder „Kindergarten digital“. Eine weitere herausragende Auszeichnung gab es für das „Coaching Kita-Verpflegung“ durch das Amt für Ernährung, Landwirtschaften und Forsten. Auch am Leben der Dorfgemeinschaft beteiligt sich der örtliche Kindergarten aktiv und ist eine Bereicherung, wie beim „Singen unter dem Weihnachtsbaum“ oder bei der Zusammenarbeit mit dem Museum „Terra Triassica“ mit Parallelausstellungen zur jährlichen Veranstaltung „Kunst geht fremd“ oder beim Weihnachtsmarkt. Rund 65 Kinder im Alter zwischen einem und sieben Jahren besuchen die gemeindliche Einrichtung.

Für besondere Leistungen erhielten Jana Eiba, Jochen Huppmann und Helmut Droll ebenfalls eine Auszeichnung. Jana Eiba besuchte den M-Zug der Mittelschule in Hammelburg, wurde Klassenbeste in der Prüfung und insgesamt Zweitbeste aller Prüflinge. Jochen Huppmann ist Vorsitzender des Kreisverbandes für Imker und erhielt für seine Honige mehrfach eine Auszeichnung in Gold und Silber. Der Euerdorfer Künstler Helmut Droll wurde bereits zum zweiten Mal mit dem Kunstpreis der Stadt Marktheidenfeld – dieses Mal zum Thema „Prima Klima“ – ausgezeichnet.

Außerdem gab Bürgermeister Peter Bergel einen Ausblick auf geplante Aktivitäten in der Marktgemeinde samt Ortsteil Wirmsthal. In der Auraer Straße steht die Eröffnung eines Lebensmitteldiscounters an, die Friedhofssanierung in Wirmsthal wird fortgesetzt. Die Ausschreibungen für die Sanierung der Straßen „Am Fußpfad“ und „Halbäckerweg“ erfolgten und der Baubeginn steht an. Am Sportplatz entsteht für Kinder und Jugendliche ein Multifunktionsplatz und die Generalsanierung der Schulturnhalle beginnt „hoffentlich – mit Verbesserungen für das Vereinsleben. Dann hat der Marktgemeinderat wichtige Zukunftsentscheidungen zu treffen, ob es zum Bau einer gemeinsamen Kläranlage mit Ramsthal und Sulzthal kommt und ob wir in naher Zukunft ein gemeinsames Feuerwehrhaus für Euerdorf und Wirmsthal bauen, weil beide Gebäude die geforderten Standards nicht mehr erfüllen und Schäden durch eindringendes Regenwasser aufweisen“, so das Gemeindeoberhaupt. Außerdem gilt es die Weichen zu stellen für einen Dorfplatz mit Gemeinschaftshaus in Wirmsthal.