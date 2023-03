„Ich bin heute zum ersten Mal auf einem Landfrauentag in Stangenroth und total begeistert. Eine Freundin hat mich gefragt, ob ich mitgehe. Früher war ich einmal ein Jahr in der Landwirtschaftsschule in Bischofsheim. Daran erinnert mich dieser Tag. Der Vortrag von Ursula Lux über die Wege zum Glück entspricht total meiner Denkweise. Ich fühle mich sehr wohl hier. Der ganze Tag sagt mir total zu.“