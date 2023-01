Nach einer Woche intensiver Ausbildung sind die frischgebackenen unterfränkischen Wertebotschafterinnen und Wertebotschafter bestens gerüstet, um ihre eigenen Ideen und

Projektvorhaben zum Thema „Werte“ an ihren Schulen umzusetzen – angefangen von einem Werte-Tag für die ganze Schule über ein Fairplay-Fußballturnier bis hin zu einem Benefizkonzert für Geflüchtete. Am Freitag erhielten die Schülerinnen und Schüler ihre offizielle Urkunde aus den Händen von Kultusstaatssekretärin Anna Stolz (Freie Wähler), wie es in einer Pressemeldung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultur heißt.

Bei der feierlichen Urkundenübergabe machte Anna Stolz deutlich: „Werte sind der Kitt in unserer Gesellschaft. Gerade unsere jungen Menschen brauchen starke Werte als Kompass und Orientierungshilfe in ihrem Alltag. Deshalb ist mir die schulische Wertebildung ein Herzensanliegen.“

Die Wertebotschafterinnen und Wertebotschafter erhalten ihrer Ansicht nach in der Ausbildungswoche Basiswissen, diskutieren über Toleranz, Respekt und Solidarität und schmieden Pläne für Projekte, die sie dann an ihrer Schule verwirklichen.

„Ich bin sehr stolz, wie engagiert sich unsere unterfränkischen Wertebotschafterinnen und Wertebotschafter bei ,Werte machen Schule’ einbringen“, so Anna Stolz weiter.

An der Ausbildung zur Wertebotschafterin und zum Wertbotschafter haben Schülerinnen und Schüler folgender Schulen aus dem Landkreis Bad Kissingen teilgenommen: das Franz-Miltenberger-Gymnasium in Bad Brückenau sowie das Jack-Steinberger-Gymnasium in Bad Kissingen . red