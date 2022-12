Die Kindheit sollte unbeschwert und sicher erlebt werden dürfen. Leider können Kinder aber auch in Situationen geraten, die sie aus dem Alltag nicht kennen und die gewisse Gefahren beinhalten. Hier setzte ein „Kinder-Stark-Mach-Tag“ an der Katharinen-Schule an, um die Kinder auf ungewohnte und unangenehme Situationen im Leben vorzubereiten, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt. Zunächst stimmte Hubert Koch, Polizeibeamter und Verkehrserzieher aus Hammelburg, die Kinder auf das Thema ein. Erörtert wurden unter anderem Fragen wie „Was tun, wenn mich ein Fremder mitnehmen will?“ oder „Wie hole ich Hilfe, wenn ich Situationen von Übergriffigkeiten erlebe?“.

Dann fand ein Selbstverteidigungskurs in der Turnhalle der Katharinen-Schule statt. Um gegen Gefahren- oder Gewaltsituationen gewappnet zu sein, bedarf es eines gewissen Maßes an Selbstvertrauen und Stärke. In einem Selbstverteidigungskurs wurden Techniken und Routinen gezeigt, um solchen Situationen entgegentreten zu können. Angeleitet wurden die Kinder und Jugendlichen von Timo Pfeuffer, Betreiber einer Kampfsport- und Yogaschule in Fuchsstadt . Im praktischen Teil lernten die Schüler von einem lauten und beherzten „Stopp!“ bis hin zu Techniken, wie sie sich in bestimmten Situationen verteidigen oder auch aus einem festen Griff lösen können. Des Weiteren wurde vermittelt, Konflikten von vorn herein aus dem Weg zu gehen und, falls es doch nicht vermeidbar sein sollte, Hilfe mit direkter Ansprache von Passanten zu holen. red