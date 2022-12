Bei einem Vortrag in der Stadtbibliothek Hammelburg brachte die Referentin Brigitte Goss den Zuhörern das klimafreundliche Gärtnern näher. Bei der Veranstaltung der Volkshochschule Hammelburg in Kooperation mit Stadtbibliothek Hammelburg und der Bund Naturschutz Kreisgruppe gab es viele praktische Tipps. „Lassen Sie auch mal etwas Unordnung zu“, riet die Gartenbautechnikerin. Als wichtigsten Faktor für ein erfolgreiches Gärtnern unter immer extremer werdenden Bedingungen wie Hitze und Trockenheit sieht die Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt in Schweinfurt ein gesundes Bodenleben. Hier kann der Gärtner, die Gärtnerin viel dazu beitragen. Von der richtigen Fruchtfolge, dem Bedecken des Bodens mit Mulch, Vlies bis zur nachhaltigen, sparsamen Bewässerung gab Goss anschauliche Beispiele. Tipps zu klimaangepassten Sorten hatte sie genauso parat wie auch Gärtnereien mit seltenen Arten. So gebe es ja von Natur aus eine Vielfalt an standortangepassten Pflanzen, wie etwa Varianten beim Lavendel. Diese seien aber oft nur auf Tauschbörsen oder in spezialisierten Gärtnereien zu bekommen. Weiterhin bat sie, wenn überhaupt notwendig, Pflanzen in kompostierbaren Töpfen zu kaufen. Diese werden aus Sonnenblumenschalen hergestellt, können mit in den Boden gepflanzt werden und zerfallen dort. Goss hat sich ganz dem Biogärtnern verschrieben. Sie arbeitet für die Gartensendung des MDR, tritt regelmäßig in der Sendung „Wir in Bayern“ in Erscheinung und hat einige Bücher zum giftfreien und klimafreundlichen Gärtnern geschrieben. An einem Büchertisch und Infotisch konnten sich die Besucher hierzu ausführlich informieren.

Den Wunsch von Brigitte Goss den Garten zu einem Zuhause werden zu lassen, gab sie dem Publikum mit auf den Weg. So sind etwa stehengebliebene Fruchtstände und Stengel im Winter nicht nur dekorativ, sondern bieten Schmetterlingen auch Überlebensmöglichkeiten im Winter. red