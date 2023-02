Am Freitag, 10. Februar, um 15 Uhr ist im Theater im Pferdestall des Theaters Schloss Maßbach „Nur ein Tag“ als Familienvorstellung zu sehen. In dem Stück für Kinder ab fünf Jahren versuchen ein Fuchs (Inka Liad), ein Wildschwein (Vera Rumpel) und eine Eintagsfliege (Erika Mosonyi) das Glück eines ganzen Lebens in einen einzigen Tag zu packen. Als Wildschwein und Fuchs der Fliege beim Schlüpfen zusehen, wissen sie schon, dass es besser wäre, abzuhauen. Was, wenn die Fliege bezaubernd sein wird? Dann wird man sich anfreunden und es bleibt doch nur ein Tag Zeit. Karten gibt es unter Tel. 09735/235 oder theater-massbach.de. red