Die Theatergruppe Katzenbach hat 1000 Euro aus dem Erlös der Eintrittsgelder aus den Aufführungen des vergangenen Jahres an die Tafel Bad Kissingen e.V. gespendet. Die Einnahmen aus der Bewirtung fließen dem Musik- und Heimatverein Katzenbach für die Bereitstellung der Räumlichkeiten während der Proben und Aufführungen zu. 500 Euro hat die Christian-Presl-Stifung Bad Kissingen bekommen, heißt es in Pressemeldungen der Theatergruppe und der Stiftung.

An drei Wochenenden zwischen Mitte November und Anfang Dezember hebt sich jedes Jahr in Katzenbach der Vorhang. Die Vorsitzenden Evi Kaiser und Peter Hartmann haben sich sehr gefreut, dass nach zwei Jahren „Corona-Zwangspause“ die Aufführungen wieder ohne Einschränkungen möglich waren.

Die Tafel Bad Kissingen prägt eine starke Solidargemeinschaft. Viele der Ehrenamtlichen der Tafel Bad Kissingen sind schon seit der Gründung vor 19 Jahren dabei.

Noch nie haben so viele Menschen Hilfe bei den Tafeln gesucht wie heute. Die Tafeln retten Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, und geben sie an Menschen in Armut weiter, die sich eine ausgewogene Ernährung nicht leisten können.

Für trauernde Kinder

Für die Christian-Presl-Stiftung hat Sozialpädagogin Maritta Düring-Haas den Spendenscheck entgegengenommen. Evi Kaiser und Peter Hartmann betonten, dass ihnen die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen sehr am Herzen liegt. Manche Kinder begegnen schon in jungen Jahren dem Tod. Die Kinder erfahren, dass sie nicht alleine betroffen sind. In den Gruppen der Stiftung können sie über alles reden, was sie belastet. red