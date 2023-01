Endlich gibt es für die fünf Jungs wieder die Möglichkeit, in der Bad Kissinger Kultkneipe Zoom Eulenspiegel aufzutreten. Sie spielen dort am Samstag, 28. Januar, ab 21 Uhr. Wie bei ihren früheren Auftritten werden die Great Lakes wieder ihren gitarrenlastigen 70er Jahre Rock mit ausdrucksstarkem Gesang präsentieren. Rock’n’Roller aller Generationen können sich auf energisch vorgetragene Songs von Led Zeppelin , Tom Petty , Neil Young , The Doors , AC/DC , Thin Lizzy oder auch von David Bowie freuen. Foto: Peter Voll