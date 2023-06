Steppe in Kasachstan statt Hörsaal in Leipzig: Die Studentin Anne Dohrmann (24) aus dem Unesco-Biosphärenreservat Rhön hat im Rahmen eines praktischen Jahres ein Wiederansiedlungsprojekt von asiatischen Wildeseln in Zentralkasachstan unterstützt. Ihre Eindrücke hielt die gebürtige Rhönerin in Aquarellen und Skizzen fest. Nun ist daraus die Ausstellung „The Esel has landed“ entstanden, die noch bis 28. August im Biosphärenzentrum Rhön „ Haus der Langen Rhön “ in Oberelsbach zu sehen ist, heißt es in einer Pressemeldung des Unesco-Biosphärenreservats Rhön.

Die Reise nach Zentralasien war für Anne Dohrmann aus Neustädtles in gewisser Weise eine positive „Nebenwirkung“ der Corona-Pandemie. Im Tausch gegen digitale Lehre arbeitete die Tiermedizin-Studentin übergangsweise ein Jahr als Projektassistenz bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF). Die Naturschutzorganisation setzt sich weltweit für den Erhalt von terrestrischen Wildnisgebieten ein und unterstützt unter anderem seit vielen Jahren die Wiederansiedlung von asiatischen Wildeseln, den Kulanen, in Kasachstan.

Kulane stark gefährdet

Kulane durchstreiften einst weite Gebiete von Zentralasien bis zum Mittelmeer. Heute wird die Spezies als „stark gefährdet“ auf der roten Liste der gefährdeten Arten geführt und kommt nur noch in kleinen, voneinander isolierten Populationen in Turkmenistan und Kasachstan vor. Ziel des Wiederansiedlungsprojektes ist es, eine stabile Wildeselpopulation in der kasachischen Zentralsteppe neu zu etablieren und damit das ursprüngliche Steppenökosystem zu rekonstruieren. Im Rahmen des Projekts werden Kulane vom Altyn-Emel-Nationalpark im Südwesten Kasachstans 1200 Kilometer weit nach Zentralkasachstan gebracht – bislang per Helikopter, in Zukunft über Land. Bevor sie dort in die Weiten der Steppe entlassen werden, verbringen sie einige Zeit unter genauer Beobachtung in einem Akklimatisierungsgehege. Drei Monate lang war Anne Dohrmann im vergangenen Herbst und Winter in Kasachstan vor Ort. Die angehende Tierärztin dokumentierte die Eingewöhnung der neu umgesiedelten Wildesel – bei Temperaturen von bis zu minus 27 Grad Celsius.

Die Ausstellung ist im Biosphärenzentrum Rhön „ Haus der Langen Rhön “ Oberelsbach zu sehen. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist montags bis samstags von 9 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr. red