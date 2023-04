Bei der turnusmäßigen Sitzung des Kreisvorstandes der CSU-Seniorenunion stand vor allem die Vorbereitung der Veranstaltungen der kommenden Monate auf der Tagesordnung , heißt es in der Pressemitteilung der Seniorenunion .

Bereits am 19. April haben die Mitglieder nach Anmeldung die Gelegenheit, die Ausstellung „DeinHaus 4.0“ am Berliner Platz zu besuchen. In einer Art Musterwohnung werden dort Wohnassistenzsysteme gezeigt, die unabhängig vom Alter und persönlichem Handicap das selbstbestimmte Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen oder zumindest erleichtern können.

Am 9. Mai findet die Jahreshauptversammlung in Reith statt, in deren Verlauf auch das 20-jährige Jubiläum der CSU-Seniorenunion auf Kreisebene gewürdigt wird. Gleich zu Beginn der Versammlung werden die anstehenden Vorstandswahlen durchgeführt, für die ein Wahlvorschlag ausgearbeitet wurde.

Die Bezirksversammlung der Seniorenunion findet am 22. Mai um 17 Uhr in Oerlenbach in der Heglerhalle statt. Da diese Versammlung im Kreis Bad Kissingen veranstaltet wird, wies der Bezirksvorsitzende Walter Gutmann darauf hin, dass auch interessierte Mitglieder aus dem Kreisverband als Gäste willkommen sind. Das Referat an diesem Tag wird vom bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek gehalten.

Manfred Manger schlägt vor, Angehörige der Bundespolizei, die in Oerlenbach stationiert ist, als Gäste bei der Bezirksversammlung einzuladen, da das Referat von Gesundheitsminister Klaus Holetschek gehalten wird und dort sicherlich auf großes Interesse stoßen wird.

Die diesjährige Mehrtagesfahrt der Seniorenunion führt vom 30. Mai bis 4. Juni nach Tschechien. Neben dem Besuch der Hauptstadt erkunden die Senioren auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten in der Umgebung wie zum Beispiel die Unesco-Weltkulturerbestadt Kutna Hora (Kuttenberg). Noch sind einige Plätze für diese Reise frei.

Schifffahrt und Theater

Für die Mainschifffahrt stehen nun sowohl das Datum als auch das Fahrtziel fest: Am 24. Juli geht es auf der „Undine“ von Schweinfurt nach Volkach, wo die Teilnehmenden das Städtchen erkunden und dann wieder von den Bussen aufgenommen werden. Der Tag klingt aus beim Abendessen in Stettbach.

Am 10. August besucht die Seniorenunion wieder eine Freiluftaufführung des Theaters Maßbach. Mit dem Stück „Perle Anna“ steht eine Komödie auf dem Programm. red