Für alle, die nicht wissen, wann sie ihren Papier-Führerschein umtauschen müssen, hier eine kleine Erinnerung : Aktuell – sofern noch nicht geschehen – müssten die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1964 den Papier-Führerschein gegen den aktuellen EU-Führerschein im Scheckkartenformat bereits getauscht haben. „Wer ohne gültigen Führerschein unterwegs ist, begeht eine Ordnungswidrigkeit“, weist Ralph Heinrich , Sachgebietsleiter Verkehrswesen am Landratsamt Bad Kissingen , auf die Wichtigkeit des Umtauschens hin.

Bis zum 19. Januar 2024 sind die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 an der Reihe, danach erst folgen die Jahrgänge ab 1971. Das Team der Fahrerlaubnisbehörde bittet bereits jetzt darum, den Umtausch während des laufenden Jahres vorzunehmen und ein Aufschieben bis zum Jahresende zu vermeiden, wie es in einer Pressemeldung heißt. Nach einer etwa dreiwöchigen Produktions- und Lieferzeit erhält man den neuen EU-Kartenführerschein. Aktuell sind die grauen und rosafarbenen Papier-Führerscheine zum Tausch zu beantragen.

Der Tausch für Inhaber von Plastikkarten-Führerscheinen startet erst ab dem Jahr 2026. Nach dem Pflichtumtausch sind die neuen Führerscheine 15 Jahre gültig, für den Umtausch fallen derzeit Gebühren in Höhe von 30,30 Euro an, inklusive Versandkosten. Das Landratsamt weist darauf hin, dass jede Dienstleistung in den Fahrerlaubnisbehörden nur nach vorheriger Terminvereinbarung (landkreis-badkissingen.de) erfolgen kann. red