Die Tennisabteilung des SV Albersthausen kam im Sportheim zur Mitgliederversammlung zusammen. Abteilungsleiter Manfred Halbig blickte dabei auf die zurückliegenden Jahre zurück.

Höhepunkt war im Jahr 2021 die Feier 40 Jahre Tennis in Albertshausen. Gründungstag war der 19. September 1981 gewesen. Gefeiert wurde das Jubiläum mit einem Kirchgang mit Kranzniederlegung und Musikbegleitung. Danach ging es auf dem Tennisplatz in Albertshausen weiter. Geehrt werden konnten sechs Gründungsmitglieder: Michael Henz, Udo Pfleger, Klaus Muth, Edmund Scheuring, Horst Füller sowie Manfred Halbig.

Für 40 Jahre Treue zur Tennisabteilung wurden folgende Mitglieder geehrt: Rudi Halbig, Ernst Schmitt , Uwe Herold, Ernst Wehner, Dietmar Knopp, Gerhard Ziegler, Michael Muth, Siegfried Eyrich, Karsten Scheuring, Lothar Schießer, Franz Kiefer, Michael Henz, Udo Pfleger, Horst Füller, Klaus Muth, Edmund Scheuring und Manfred Halbig.

Bei den Damen wurden geehrt: Irma Muth, Brigitte Pfleger, Herlinde Scheuring und Birgit Henz.

Aber es wurde auch Tennis gespielt. Einige der U50 Gruppe aus Oberthulba sowie einige der Jüngeren aus Albertshausen begeisteren die zahlreichen Zuschauer.

Am 30. September 2021 fand ein kleiner Empfang am Tennisplatz statt, bei dem es neue gesponserte Tennisblenden gab.

Nach der Hallensaison fanden im März 2022 die Endspiele statt. Sieger wurden Georg Schießer/ Stefan Hornung, gefolgt von Sebastian Wufka/Stefan Eyrich.

Am 22.Mai 2022 gab es in Oberthulba den Venus-Cup, an dem viele Teilnehmer aus Albertshausen dabei waren. Zum ersten Mal wurde 2022 ein Kinder beziehungsweise Erwachsenentraining angeboten mit Manfred und Bettina Halbig.

Am 30. September 2022 fand die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des SV Albertshausen im Saalbau Vogler statt. Gewählt wurden: 1. Vorstand Christian Finger, 2. Vorstand Laura Hauck, Kassier Daniel Gisder, Schriftführer Janik Gisder, Beisitzer sind Thomas Schießer und Max Simon . Aufgrund der hohen Corona-Inzidenz wurde im Jahr 2022 keine Tennisversammlung abgehalten. Am 28. Januar 2023 wurden in der Halle die Vereinssieger ausgespielt, das Ergebnis: 1. Georg Schießer/Stefan Eyrich Halbig, gefolgt von Jochen Fussel/Sebastian Wufka.

Der Kassenbericht wurde durch den Kassier des Hauptvereins Daniel Gisder aufgestellt und von Manfred Halbig vorgetragen. Er zeigte eine solide Kassenführung mit Ausgaben und Einnahmen. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Die Getränke am Tennisplatz 2023 nehmen ab 2023 Jan und Bianca Thoß in ihre Hände.

In diesem Jahr stehen zunächst folgende Termine an: am 25. März und 1. April jeweils um 9.30 Uhr Frühjahrsarbeiten. red