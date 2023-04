Der Markt Maßbach beabsichtigt die sanierungsbedürftigen Wasser- und Kanalleitungen (inklusive an-schließender Straßensanierung) in der Volkershausener und Poppenlauerer Straße in Maßbach zu erneuern. In der Volkershausener und Poppenlauerer Straße kam es in den letzten Jahren zu zahlreichen Wasserrohrbrüchen, teilt die Gemeinde in einer Pressemeldung mit. Daraufhin wurden die Wasserleitungen befahren und es wurde festgestellt, dass diese zu sanieren sind. Im Rahmen der Wasserleitungsuntersuchungen wurden ebenfalls die Kanalleitungen untersucht. Diese weisen auch erhebliche Mängel auf und sind somit ebenfalls instand zu setzen.

Auch die Straßenoberfläche der Volkershausener und Poppenlauerer Straße weist in einigen Bereichen Mängel auf. Nach Absprache mit dem Staatlichen Bauamt Schweinfurt und dem Landkreis Bad Kissingen werden die beiden Straßenoberflächen nach der Erneuerung der Wasser- und Kanalleitungen in dem jeweiligen Bereich saniert, heißt es weiter.

Der erste Bauabschnitt (Marktplatz bis Bäckergasse) soll voraussichtlich ab 11.April bis Ende Juli/Anfang August durchgeführt werden. Bauabschnitt 2 (Marktplatz bis Evangelisches Pfarrhaus) ist von Anfang August 2023 bis Ende November 2023 geplant.

Im Rahmen der Maßnahme wird es zu Vollsperrungen auf der Volkershausener Straße und Poppenlauerer Straße in Maßbach kommen. Der überörtliche Verkehr wird über überörtliche Umleitungsstrecken umgeleitet. Der Kreuzungsbereich am Marktplatz in Maßbach wird bei beiden Bauabschnitten durch eine Ampel-lösung jeweils zumindest halbseitig befahrbar sein. Die Zufahrt zu den anliegenden Praxen und Geschäften ist sichergestellt. Der Marktplatz wird für die Dauer der Baumaßnahmen für zusätzliche Parkplätze zur Verfügung gestellt, heißt es weiter.

Im Zeitraum der Baumaßnahme werden folgende Bushaltestellen bedient: Bauabschnitt I: Haltestelle „Poppenlauerer Straße 35“ wird an die Haltestelle „Weichtunger Straße“ verlegt - Haltestelle „Poppenlauerer Straße 7“ wird an die vorhandene Haltestelle „Raiffeisenstraße“ verlegt - Haltestelle „Marktplatz“ kann nicht bedient werden. Es wird eine Ersatzhaltestelle an der Haltebucht „Volkershausener Straße“ - Einmündung gegenüber Raiffeisenstraße errichtet. Die Haltestelle „Weichtunger Straße“ und Haltestelle „Mittelschule Maßbach “ werden genutzt, eine Ersatzhaltestelle wird an der Straße „Centleite“ nach dem Abzweig von der Weichtunger Straße errichtet. Im Bauabschnitt II: Die Haltestelle „Poppenlauerer Straße 35“ wird an die Haltestelle „Weichtunger Straße“ verlegt - eine Ersatzhaltestelle wird an der Straße „Centleite“ nach dem Abzweig von der Weichtunger Straße errichtet. Die Haltestellen „Weichtunger Straße“, „Poppenlauerer Straße 7“ und „Raiffeisenstraße“ bleiben. red