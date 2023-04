Die Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers muss in Fahrtrichtung Würzburg ab Samstag, 22. April, 20 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 23. April, um etwa 10 Uhr gesperrt werden wegen Fahrbahninstandsetzungsarbeiten. Verkehrsteilnehmer , die an der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers von der B 27 auf die A 7 in Fahrtrichtung Würzburg auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U 54 zur Anschlussstelle Bad Brückenau /Wildflecken geführt.

Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers in Fahrtrichtung Würzburg und der Verkehr in Fahrtrichtung Fulda sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen, informiert die Autobahn GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung.

Nächtliche Umleitung

Zur Behebung von akuten Fahrbahnschäden in der Verkehrsführung muss außerdem die A 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau /Wildflecken in Fahrtrichtung Würzburg ab Samstag, 22. April, 20 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 23. April, um etwa 10 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U 54 zur Anschlussstelle Bad Brückenau /Wildflecken geführt. Die Verkehrsbeziehungen in Fahrtrichtung Fulda sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen.

„Wir bitten die Verkehrsteilnehmer für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen um Verständnis sowie um eine umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich“, heißt es in der Mitteilung. Aktuelle Informationen zu den Baustellen und Projekten der Niederlassung Nordbayern finden Sie unter autobahn.de/nordbayern und unter bayerninfo.de. Wer möchte, kann der Autobahn GmbH auch auf Twitter folgen: @Autobahn_Nby red