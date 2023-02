Sieben erwachsene Taufbewerber aus dem Bistum Würzburg erhalten am ersten Fastensonntag, 26. Februar, um 15.30 Uhr von Bischof Dr. Franz Jung im Würzburger Kiliansdom die Zulassung zu Taufe, Firmung und Eucharistie. Die diesjährigen Bewerberinnen und Bewerber, die auch Katechumenen genannt werden, stammen aus Bad Brückenau , Hösbach, Margetshöchheim, Schweinfurt und Würzburg.

Seit 26 Jahren findet in der Diözese Würzburg am ersten Fastensonntag die Feier der Zulassung statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums. Auf dem Weg zum Christwerden sei diese Feier eine wichtige Stufe, bei der die Gemeinde – vertreten durch ihren verantwortlichen Seelsorger – ihren Taufbewerber oder ihre Taufbewerberin dem Bischof vorstellt und diesem das sogenannte Empfehlungsschreiben überreicht. Dieses Schreiben drückt die Bitte der Gemeinde an den Bischof aus, den Taufbewerber in die Gemeinschaft der Kirche aufzunehmen, heißt es weiter.

Mit der Zulassungsurkunde wird der zuständige Ortspfarrer durch den Bischof beauftragt, den Bewerber in der Heimatgemeinde durch die Feier der Eingliederung in die katholische Kirche aufzunehmen. Die Feier mit den Sakramenten Taufe, Firmung und Eucharistie hat ihren Platz in der Osternacht oder an einem Sonntag in der Osterzeit. pow/red