„Volle Kanne mit dabei“ sind nicht nur die Schüler, auch die eine oder andere Lehrkraft mischt sich unter die Kinder und schwingt begeistert das Tanzbein.

Die Grundschule Burkardroth hat in dieser Woche gemeinsam mit der Tanzschule Tinos Dance World ein einmaliges Projekt umgesetzt, nämlich eine Tanzprojektwoche. Fünf Tage lang fast ausschließlich Tanzunterricht gab es für die Schüler der beiden Schulen in Lauter und Premich.

Sieben ausgebildete Tanzlehrer führten die 284 Grundschüler an verschiedene Bewegungen heran und studierten mit den Kindern die etwa 90-minütige Abschlussaufführung im Rahmen des Sommerfestes am Freitag ein.

Einen musikalischen Beitrag zum Fest leistete auch die Schulband der Dritt- und Viertklässler , die sich mit wöchentlichen Proben auf ihren Auftritt vorbereiteten, wie Lehrerin Birgit Nöth sagte.

Ein ähnlich großes Projekt habe die Tanzschule schon in Mellrichstadt begleitet. Doch komme es nicht auf die Größe, sondern auf die Intention an, so Tino Paunack: Sport, Tanz, Bewegung und nicht zuletzt der soziale Aspekt. Denn neben körperlicher Fitness werden beim Tanzen auch Koordination, Merkfähigkeit (Choreographie) und soziales Miteinander gefördert.

Es muss wohl gefruchtet haben, denn in dieser Woche habe es keinen einzigen Konflikt gegeben, hieß es.

Wissensvermittlung eingebaut

Mehr Bewegung für besseres Lernen – diesen Ansatz hatte Schulleiterin der Grundschule Burkardroth , Claudia Klaas, bereits im Jahr 2019 mit dem Projekt „Bewegter Pausenhof“. Dieser sollte im Jahr 2020 umgesetzt werden, aber es klappte nicht. Nun, daraus ist eben jetzt die Tanzprojektwoche geworden. Diese wird neben der Regierung auch durch private Sponsoren unterstützt, dank des „sehr tatkräftigen Elternbeirats unter Vorsitz von Philipp Stein“.

Eingeteilt wurden die Kinder in zwei Gruppen. Die 1. und 2. Klasse und die 3. und 4. Klasse trainierten jeweils zusammen. Einstudiert wurde auch ein Duo Tanz mit Kleinen und Großen sowie der gemeinsame Schultanz mit den Lehrern. Mit Ausnahme vom Donnerstag (Generalprobe in Premich) übten die Mädchen und Jungen in den eigenen Schulen in Lauter und Premich.

Eingebaut in das Tanzprojekt hat die Umweltschule natürlich die Wissensvermittlung. So erhielten die Gruppen die Namen der verschiedenen Rhöntiere wie beispielsweise Rhönschaf, Wiesenpieper, Schleiereule oder Berghexe. Die Kinder erarbeiteten Steckbriefe für die Tiere, lernten sie auf diese Weise kennen und erweiterten somit ihr Wissen, sagte Klaas.

Für das erste gemeinsame Schulfest seit Zusammenlegung der Grundschulen in der Marktgemeinde Burkardroth übernahm Bürgermeister Daniel Wehner die Schirmherrschaft. 1300 Besucher wurden erwartet. 65 freiwillige Helfer unterstützten den Ablauf des Sommerfestes. ksg