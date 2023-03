Im April wird getanzt: Mit kulturbunt e.V. geht es am Samstag, 15. April, in den Wilden Westen , zurück zu den Anfängen der Besiedlung Amerikas. Aus den Volkstänzen der europäischen Siedler entstand der Square Dance. Nach den gesungenen Kommandos eines sogenannten „Callers“ läuft man beschwingt im Kreis, auf einer Linie oder klassisch im Viereck mit zwei Paaren. Die Tänze bestehen aus aneinander gereihten Figuren, die der amerikanischer „Caller“ Danny Turnbow an diesem Abend zeigen wird.

Square Dance ist für jedes Alter geeignet. Und wenn es mal nicht klappt – kein Problem, die Freude am Tanzen steht im Vordergrund, heißt es in der Mitteilung von kulturbunt. Die Veranstaltung findet in der Aula des Frobenius-Gymnasiums statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am 31. März neu bei SASCH Taste & Smell, Tel. 09732/781 287. Mehr Infos gibt es unter saaletal-dancers.de red