Als der damalige Sparkassendirektor Roland Schmautz (Bad Neustadt) mit dem Leiter der Kreismusikschule Ulrich Wehner ( Bad Königshofen ) 2008 gemeinsam mit Landrat Thomas Habermann zum ersten Talentwettbewerb „Talentissimo“ aufrief, ahnten sie nicht, dass damit eine Idee geboren war, die auch 15 Jahre später noch Kinder und Jugendliche begeistert.

Mittlerweile dürften es rund eintausend junge Musikerinnen und Musiker gewesen sein, sagt Frank Stäblein, Leiter der Kreismusikschule Rhön-Grabfeld rückblickend. Er nennt Talentissimo für einige ein Sprungbrett für eine spätere Musikkarriere. Stäblein weiß, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Platzierung im Wettbewerb darin bestätigt, sich intensiver der Musik zu widmen oder ein Studium anzuvisieren.

2023 steht der Förderwettbewerb unter dem Oberbegriff „Saitenklänge“, konkret für Klassische Gitarre und Violine. Bei der Vorstellung in Bad Neustadt lud Landrat Thomas Habermann gemeinsam mit Sparkassendirektor Georg Straub und Schulleiter Frank Stäblein junge Gitarristinnen und Gitarristen sowie Violinistinnen und Violinisten , die im Landkreis wohnen, dazu ein, sich zu beteiligen.

Wie in den vergangenen Jahren unterstützt die Sparkassenstiftung den Wettbewerb finanziell. Landrat Thomas Habermann ist wie bereits seit 15 Jahren der Schirmherr.

Beim Wettbewerb gibt es wieder verschiedene Altersgruppen, die Pflicht- und Wahlstücke vortragen. Die genauen Teilnahmebedingungen für die einzelnen Instrumente findet man in einem Flyer, der in den Filialen der Sparkasse und öffentlichen Gebäuden ausliegt. Die Modalitäten sind auf der Homepage der Kreismusikschule zu sehen.

Der „Wettbewerbstag“ ist Samstag, 25. März, in der Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen . Am Sonntag, 26. März, findet das Preisträgerkonzert um 16 Uhr im Orgelsaal der Berufsfachschule für Musik statt. Die Wertungen und das Preisträgerkonzert sind öffentlich. Anmeldeschluss ist der 26. Februar, entweder per Mail an info@musikschule-rhoen-grabfeld.de oder per Post ans Sekretariat Musikschule des Landkreises Rhön-Grabfeld, Dr.-Ernst-Weber-Str. 26, 97631 Bad Königshofen . red