Rassismus begegnet uns im Fernsehen, im Radio, in Filmen und leider auch im echten Leben. Rassismus – Was ist das eigentlich? Zu dieser Frage brachte der Integrationsbeirat der Stadt Bad Kissingen , vertreten durch Esther Corondo Idrogo aus Peru und Julia Robertson aus Spanien, gemeinsam mit den Integrationslotsinnen des Caritasverbandes Bad Kissingen , Jessica Müller und Nathalie Flügel, Licht ins Dunkel. Man erklärte kindgerecht den Schülern, was genau unter Rassismus zu verstehen ist, wie man diesem gegensteuert und wie man auch sein eigenes Verhalten reflektieren kann, heißt es in einem Pressebericht der Caritas .

Ehrenamtlich unterstützten auch die Philippinerin Meryl Mae Pendon und Nisreen Hanna aus Nazareth. Zum Tag gegen Rassismus (21. März) unter dem Motto „Misch dich ein“ waren die Initiatoren in der 3. Klasse der Henneberg-Grundschule Bad Kissingen – Garitz bei Klassenleiterin Fr. Seitz zu Gast. Die Kinder teilten offen ihre Gedanken, ihre Gefühle und ihre Erfahrungen zum Thema Rassismus und wie man diesem entgegenwirken kann.

Die Kinder erkannten, dass gerade Vorurteile und Angst zentral im Vordergrund als Hauptbeweggründe stehen, warum viele Menschen rassistische Aussagen oder Gefühle vertreten. Eine Schülerin teilte am Ende ihre Freude und sagte, sie hatte am Ende ein ganz besonderes Gefühl von Gemeinschaft erlebt – und genau das ist Integration. red