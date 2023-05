Am Samstag, 6. Mai, findet in der Hescuro Klinik Bad Bocklet der „Tag der offenen Tür“ statt. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es Einblicke in den Alltag der Reha-Klinik und Besucher können auch aktiv werden. In der Balneo-Abteilung etwa werden von 11 bis 14 Uhr Kneippgüsse sowie Arm- und Fußwechselbäder angeboten. Die Ernährungsberatung hat ein Quiz vorbereitet, das Team der Präventionsabteilung eine Schnitzeljagd. Zum Mitmachen und Trainieren laden die Physio- und Ergotherapeuten ein. Sie zeigen in ihren 30-minütigen Kursen unter anderem Entspannungs- und Rückenübungen, Handmotorik-Training, Gleichgewichtsübungen und meditatives Gestalten.

Der Chefarzt der Urologie, Dr. Osama Asaad, beantwortet zwischen 12 und 15 Uhr Fragen und stellt die Therapiemöglichkeiten mit Pelvi-Center und Vibraplate vor. Der Diabetologe Dr. Dietmar Brückl, Chefarzt Innere Medizin, referiert um 11.30 Uhr zum Thema „So behandeln wir einen Diabetes“. Um „Depression in der Psychosomatik“ geht es um 13 Uhr beim Vortrag des Chefarztes der Psychosomatik, Arpad Grec. Der Chefarzt der Orthopädie, Dr. Kai Dreßler, spricht um 15 Uhr über „Rückenschmerzen, was muss ich wissen und wie helfe ich mir selbst?“. Im Vortrag der Ernährungsberatung um 14 Uhr geht es darum „Wie Gefühle unser Essverhalten beeinflussen“. Für Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut, es gibt Kinderschminken und Ballonmodellage. Um 15.30 Uhr zeigt ein Zauberer seine Tricks. Musikalisch sorgt „Rhöner Blechle“ für Unterhaltung.

Mehr Informationen und die genauen Zeiten gibt es unter hescuro.de/tage-der-offenen-tuer-2023/#bad-bocklet. red