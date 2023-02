Kilometerlange, dicht gedrängte Zuschauerreihen vom Grautal über das Bahnhofsviertel bis zum Marktplatz , so kann man Gemünden erleben, wenn „es Züchle künnt“. Kein Name könnte in der Eisenbahnerstadt besser für den Faschingshöhepunkt der Region passen.

Deutschlands größter Trottoirfaschingszug mit Gruppen aus Spessart, Sinngrund, Main- und Saaletal begeistert Jahr für Jahr an die 10.000 Menschen, heißt es in einer Pressemitteilung der Tourist-Info Gemünden . Demnach sind ausschließlich liebevoll gestaltete „Handwächelich“ mit maximaler Gehwegbreite (circa 1,5 Meter) und ohne Motorisierung mit von der Partie. Dank kreativer Stammtische in der Planungsphase, technischer Hilfsmittel und handwerklichem Geschick werden die erstaunlichsten Dinge auf ein Handwagengestell gebaut. Die Zuschauer sind bei diesem Zug „mittendrin, anstatt nur dabei“. Und auch die kleinsten Zuschauer erleben diesen Faschingsumzug hautnah ohne jegliche Gefahr, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Aus dem Dornröschenschlaf ist erwacht die Gemünnemer Fasenacht“, so lautete 2002 der Leitspruch zum ersten Gemündener „Trottoirzüchle“. Als dieser erste Faschingszug nach ca. 17 Jahren Faschingsabstinenz sich seinen Weg durch Gemünden bahnte, konnten die Organisatoren sich nicht vorstellen, welchen Anklang er bei Akteuren und Zuschauern finden würde.

Am Faschingssamstag, 18. Februar, werden ab 13.30 Uhr wieder circa 50 Gruppen lokale Themen ins närrische Visier nehmen, wenn sich der Gaudiwurm durch die Gemündener Fußgängerzone schlängelt. Ein buntes Partytreiben schließt sich nach dem Zug auf dem Marktplatz an. red