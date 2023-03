Seit dem 1. Februar ist Sven Drechsel der neue Kaufmännische Leiter der Median Frankenpark Klinik. Er hatte bereits 2017 die Klinik interimistisch geleitet und kennt das Haus daher gut, teilt die Klinik in einer Pressemeldung mit.

Sven Drechsel war zuletzt als Senior Consultant im Gesundheitswesen beratend tätig. Er betreute in den vergangenen 18 Jahren deutschlandweit vorrangig Rehabilitationskliniken , sodass sie auch in Zukunft am Markt gut bestehen können.

Die Frankenpark Klinik wurde im Jahr 2017 in die Median Unternehmensgruppe integriert. In dieser Zeit war Sven Drechsel als Kaufmännischer Direktor interimistisch tätig und lernte so die Klinik und ihre Mitarbeitenden kennen. Sven Drechsel sagt: „Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem starken Team die Ziele der Klinik zu erreichen. Wir werden den Standort sowohl als zukunftsweisender Arbeitgeber wie auch als verlässlicher Gesundheitspartner für unsere Patienten weiter stärken. Zitieren möchte ich an dieser Stelle Henry Ford , der sagte: ’Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ein Fortschritt und zusammenarbeiten ein Erfolg.’ Als Familienmensch, Vater einer Tochter und eines Sohnes, ist der Rückhalt der Familie mein Antrieb.“

123 Kliniken und Einrichtungen, rund 20.000 Betten und Behandlungsplätze sowie mehr als 15.000 Beschäftigte in 13 Bundesländern machen Median nach eigenen Angaben zum größten privaten Betreiber von Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland. Mit mehr als 35.000 Mitarbeitenden versorgt Median in Deutschland und Großbritannien jedes Jahr rund 260.000 Patienten in 430 Kliniken und Einrichtungen, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Klinik. red