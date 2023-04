Zu seiner Jahreshauptversammlung ist der SV Morlesau zusammengekommen. Wie Florian Marx (Vorstand Öffentlichkeitsarbeit ) berichtete, hat es insgesamt sechs Vorstandssitzungen gegeben sowie mehrere größere und kleinere Arbeitseinsätze am Gelände und im Sportheim.

Nach einem Jahr ohne Spielbetrieb konnten nun wieder Punkt-, Vorbereitungs- und Pokalspiele durchgeführt werden. Es gab das Dorffest , die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und ein Kickerturnier im Oktober.

An Baumaßnahmen wurden vorgenommen: Ausbesserung der Dacheindeckung, es gab Mal- und Streicharbeiten, die Sitzbänke für Zuschauer und Auswechselspieler wurden erneuert und das Ballfangnetz repariert. Außerdem gab es die Mäh- und Reinigungsarbeiten am Sportgelände, die Sat-Schüssel wurde repariert und eine Leinwand für TV-Übertragungen montiert. Angeschafft wurde ein neuer großer Getränkekühlschrank für den Außenverkauf. Aktuell zählt der SV Morlesau 106 Mitglieder. 

Da im vergangenen Jahr wieder Veranstaltungen wie das Dorffest möglich waren, konnte auch ein Überschuss erwirtschaftet werden. Die finanzielle Lage sei solide und befinde sich auf dem Niveau der letzten Jahre, ging aus dem Finanzbericht hervor. Robert Günther hat zu Saisonbeginn das Traineramt übernommen und stellte sich den Anwesenden vor. Zu Beginn der Saison hatte er eine Liste mit vielen Spielern, bekam dann aber viele Absagen. Die Saison begann mit einer Niederlage im Toto-Pokal. Bei der Stadtmeisterschaft konnte der 3. Platz erreicht werden, nachdem der SC Diebach im Elfmeterschießen besiegt wurde.

Während der Saison fehlten wichtige Spieler wie Philipp Halbritter oder Florian Fischer.

Der aktuelle Platz 12 mit 10 Punkten sei schlecht und war nicht das Ziel. Nach der Winterpause wurde am 30. Januar mit dem Training begonnen, an dem im Schnitt acht bis neun Spieler teilnehmen. Günther bat um Unterstützung der Mannschaft in den kommenden Spielen, auch wenn es schlecht laufe. Sein persönliches Ziel sei es, auf jeden Fall die Klasse zu halten. Für die kommenden Gespräche mit dem Partnerverein Obereschenbach zur Planung der neuen Saison gab er zu bedenken, wenn eine Mannschaft abgemeldet sei, sei es ganz schwer, wieder etwas zu starten.

Die nächsten Termine für den SV sind am 6. Mai der Grenzgang mit Bewirtung durch den Sportverein und am 18. Mai das Dorffest , hier gestalte sich die Helfersuche aber immer schwieriger. Im Dezember steht die Jahresabschlussfeier an. Geplante Maßnahmen sind Arbeitseinsätze für Instandhaltung und Platzpflege und der Umbau der Heizungsanlage, um Kosten zu sparen. Auch das Kickertunier findet wieder statt. Geehrt wurden etliche Mitglieder für ihre Treue zum Verein, für 50-jährige Mitgliedschaft wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen. red