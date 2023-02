Was will ich studieren? Soll ich das Studienfach wechseln? Möchte ich ein Drittfach belegen? Kann ich ein Zweitstudium machen?

Geballte Informationen über Studiengänge bekommen: Dafür steht der Studieninfotag der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg . Erstmals nach gut drei Jahren Corona findet er am Dienstag, 28. Februar, wieder live in der Uni am Sanderring statt. Dort können Professorinnen, Dozenten, andere Studierende und das Team der Zentralen Studienberatung „in echt“ erlebt werden.

60 Vorträge

Bei fast 60 Vorträgen und an gut 30 Infoständen werden den Studieninteressierten viele wertvolle Informationen geboten - etwa über die Inhalte und den Aufbau der Studiengänge oder über berufliche Perspektiven. Auch Führungen durch Unigebäude stehen auf dem Programm.

Von 8 bis 18 Uhr

Die Teilnahme ist frei, eine Anmeldung nicht nötig, heißt es in der Mitteilung der Universität weiter. Der Studieninfotag dauert von 8 bis 14 Uhr. Von 11 bis 14 Uhr besteht für die Besucherinnen und Besucher des Infotags die Möglichkeit, in der Mensa am Studentenhaus zu essen. So können sie gleich eine wichtige Nebenfacette des Studiums erleben. Das Vortragsprogramm und weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Studieninfotags 2023 unter https://go.uni-wuerzburg.de/infotag red