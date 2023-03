Jetzt ist es amtlich: Die Bayernwerk Netz GmbH ( Bayernwerk ) wird in Oberthulba die nächsten 20 lahre die Stromnetze betreiben. Am Montag haben Bürgermeister Mario Götz sowie Bernd Göttlicher, Leiter Kommunen und Kooperationen Region Unterfranken der Bayernwerk Netz GmbH und Kommunalbetreuerin Christine Pfaff, den Konzessionsvertrag unterzeichnet.

Der Markt hatte dem Bayernwerk den Zuschlag für die Stromkonzession bis zum 31. Dezember 2044 erteilt. Somit ist das Bayernwerk in den nächsten 21 lahren für die Stromnetze der Kommune und die sichere Versorgung ihrer Bürgerinnen und Bürger mit elektrischer Energie verantwortlich. Die Konzession erlaubt dem Bayernwerk , Leitungen in öffentlichen Wegen zu verlegen. Bürgermeister Mario Götz: „Das Bayernwerk hat ein schlüssiges Konzept für eine zukunftsweisende, langfristig sichere Versorgung, wie es die Energiewende in unserer Gemeinde konkret voranbringt. Wir freuen uns sehr, dass wir in Oberthulba die Stromnetze betreiben dürfen“, so Michael Weißenberger, Leiter des Bayernwerk-Kundencenters Fuchsstadt laut Pressemeldung. „Uns ist eine sichere, zukunftsfähige und effiziente Versorgung wichtig. Deshalb investieren wir kontinuierlich in unsere Netze.“ red