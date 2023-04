Die Meldungen über Stromausfälle kamen geballt und wiederholt vor allem am späten Sonntagabend. Betroffen waren in erster Linie Ortsteile von Oberleichtersbach, Schondra, Zeitlofs sowie im westlichen Teil des Landkreises in Teilen von Wartmannsroth.

„Bis zu 5000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom “, bestätigte am Montag Pressesprecher Christian Martens von Bayernwerk Netz GmbH. Um 21.16 Uhr registrierte der Versorger Probleme im Netz.

Als Ursache ließen sich laut Bayernwerk unbestimmte Kabeldefekte identifizieren. „Unsere Servicemitarbeiter vor Ort haben die beiden Fehler schnell gefunden“, sagt Martens.

Mitarbeiter beheben Fehler

Die Wiederversorgung der Haushalte über alternative Stromschaltungen lief seitdem auf Hochtouren. „Bis 0.23 Uhr am Montagfrüh waren nahezu alle Haushalte wieder am Strom angeschlossen“, heißt es weiter. Lediglich zwei Verteilstationen mit ungefähr 100 Haushalten mussten sich bis in den frühen Morgen gedulden. Diese zwei Verteilerstationen im Landkreis ließen sich in einem Fall über die Niederspannversorgung und im anderen Fall mit Hilfe eines aufgestellten Stromaggregates wieder in Gang setzen. Gegen 3 Uhr am Montagfrüh waren alle Ausfälle schließlich behoben. Bis Montagmittag arbeiteten die Mitarbeiter von Bayernwerk daran, die zwei Fehler zu beheben. „Die Versorgung der betroffenen Gemeinden ist nicht weiter beeinträchtigt“, betont Martens.

Ein solcher Stromausfall durch Defekte in der Leitung könne wieder auftreten. Prognostizieren lasse er sich aber nicht. Dass zwei Kabelfehler zusammen auftreten, ist indessen nicht selten. „In diesem Fall war es so, dass der eine Fehler den zweiten ausgelöst hat“, beschreibt der Pressesprecher. brj