Eine Auseinandersetzung mit der Polizei wird für einen jungen Mann noch unangenehme Folgen haben. Am Freitag, gegen 21.45 Uhr, teilte ein 27-jähriger Mann der Polizeiinspektion Bad Kissingen eine Auseinandersetzung mit seinem 24-jährigen Kumpel mit. Beim Eintreffen der Streifen in Frauenroth war der ursprüngliche Streit dann jedoch schon wieder beendet. Wie sich dann schnell herausstellte, hatten die beiden zusammen gezecht und sind wegen einer Nichtigkeit in Streit geraten, bis der 24-jährige dann seinen Kontrahenten würgte. Seine Freundin und ein weiterer anwesender Mann konnten aber Schlimmeres verhindern und die Streitenden trennen. Der 24-Jährige zeigte sich aber nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Kissingen auch gegen die eingesetzten Beamten sehr aggressiv und beleidigte und bedrohte diese. Als der junge Mann dann noch ein Fahrzeug am Wegfahren hinderte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Dort setzte er sich dann massiv zur Wehr, versuchte nach den Beamten zu treten und beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Gegen den 24-jährigen Mann wurde nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte , Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. pol