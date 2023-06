Der Umgang mit sexualisierter Gewalt beschäftigt auch die evangelischen Kirchen im Dekanat Lohr , wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zur Prävention und Sensibilisierung habe das Dekanat Kontakt mit der „Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt “ in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) aufgenommen.

Die Diakonin und Sozialpädagogin Judith Grosser wurde als zuständige Referentin zur Schulung ins Dekanat Lohr eingeladen. Schließlich habe die Fortbildung im Rahmen einer Pfarrkonferenz im evangelischen Gemeindehaus Burgsinn stattgefunden, so die Pressemeldung.

Strategien lernen

Neben theoretischen Grundlagen vermittelte Juditz Grosser Informationen über die Strategien von Täterinnen und Tätern, Zahlen über Vorkommnisse innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche und gab einen Überblick über das aktuell geltende Präventionsgesetz der ELKB.

Zur Reflexion und Annäherung fanden verschiedene Übungen statt. Dabei ging es um den richtigen Umgang bei Verdachtsfällen. Ziel sei es, ehrenamtliche sowie hauptberufliche Mitarbeitende zu schulen, heißt es in der Pressemeldung aus dem Dekanat. Sexualisierte Gewalt solle erkannt und vermieden werden.

Die Fortbildung sei ein erster Schritt, um mit der Entwicklung von Schutzkonzepten zu beginnen und im Anschluss Interventionsteams aufzustellen. Ein wesentlicher Aspekt dabei sei, bei Verdachtsfällen angemessen reagieren zu können.

Seit 2020 vorgeschrieben

Seit Dezember 2020 schreibt das „Kirchengesetz zur Prävention, Intervention, Hilfe und Aufarbeitung im Hinblick auf sexualisierte Gewalt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (Präventionsgesetz – PrävG)“ vor, dass jede Kirchengemeinde und deren Einrichtungen wie Kindertagesstätten oder auch evangelische Schulen, aber auch Seniorenheime ein Schutzkonzept erarbeiten und vorhalten müssen.

Deshalb soll die Fortbildung zur Prävention sexualisierter Gewalt in allen Dekanaten und Kirchengemeinden der ELKB stattfinden, heißt es abschließend in der Pressemeldung. Bei allen Schritten unterstützt die Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der ELKB. red