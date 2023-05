In der Frankenstraße in Bad Bocklet wird die Wasserleitung durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der Rhön – Maintal – Gruppe (RMG) erneuert. Dafür ist eine Vollsperrung des betroffenen Straßenabschnittes nötig. Begonnen wurde mit der Baumaßnahme am Dienstag, 2. Mai. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis in den Herbst 2023 andauern, heißt es in einer Mitteilung des Marktes. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt: Zunächst wird der Bereich Frankenstraße 1 bis Frankenstraße 12 (von der Kreuzung Ecke Von-Hutten-Straße bis zur Kreuzung Rhönstraße) voll gesperrt. Im Zuge dessen wurden auch die Altglascontainer versetzt. Der neue Standort ist der Parkplatz am Kurgarten in Bad Bocklet an der Ausfahrt vom Kreisverkehr.

Im zweiten Bauabschnitt wird dann der Kreuzungsbereich Frankenstraße – Rhönstraße sowie der Bereich Frankenstraße 18 bis 26 sowie Rhönstraße 15 bis 17 für die neue Wasserleitung voll gesperrt. Der Verkehr wird für den Zeitraum der Vollsperrung über die Straße Kleinfeldlein umgeleitet. Dafür wird bei der Kreuzung Kleinfeldlein – Hohner Weg und Kleinfeldlein – Alois-Gundalach-Straße die Vorfahrt geändert. Außerdem herrscht auf der gesamten Straße Kleinfeldlein absolutes Halteverbot. Die Parkbuchten sind davon nicht betroffen. red