Für strahlende Kinderaugen wenige Tage vor Weihnachten haben der katholische Diakon Kim Sell und der Bad Brückenauer Vermögensberater Thorsten Kuhn gesorgt. 67 Kindern konnten sie liebevoll verpackte, individuelle Weihnachtsgeschenke überreichen. „Es war eine große Freude zu sehen, wie Kinderaugen strahlen können“, freut sich Sell über die gelungene Wunschbaumaktion in Bad Brückenau .

Wünsche gehen in Erfüllung

Der Wunschbaum stand in Kuhns Agentur. In der ersten Dezemberwoche hatten Familien, die finanzielle Schwierigkeiten haben, die Möglichkeit, Zettel mit ihren Kontaktdaten und dem Wunsch für ein kleines Geschenk im Wert von bis zu 30 Euro zu hinterlassen.

Alle Bürgerinnen und Bürger aus Bad Brückenau und darüber hinaus waren zum Helfen und Mitmachen aufgerufen. Sie konnten Wunschzettel vom Baum nehmen und den entsprechenden Wunsch erfüllen.

„Die Aktion stieß auf große Resonanz“, freuen sich Sell und Kuhn. In einer Zeit, in der viele Dinge des täglichen Bedarfs teurer werden, kommen Familien schnell an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Die beiden wollten mit ihrer Aktion dafür sorgen, dass jedes Kind ein Weihnachtsgeschenk bekommt und nicht wegen finanzieller Sorgen und Nöte verzichten muss. „Jedes Kind soll sein ganz eigenes Weihnachtsgeschenk auspacken und sich über den Inhalt freuen“, sind sie sich einig. Für sie ist der Erfolg ihrer Aktion ein Beleg dafür, dass sich Engagement lohnt. „Wir dürfen niemals aufzuhören, von einer besseren Welt zu träumen.“