Insgesamt attestiert die mainfränkische Wirtschaft dem Standort Bayern eine hohe Wettbewerbsfähigkeit – noch. Denn das Urteil fällt deutlich schlechter aus als vor der letzten Landtagswahl 2018. „Die künftige Staatsregierung muss daher alles daran setzen, den Wirtschaftsstandort Bayern zukunftsfähig aufzustellen und die Standortqualität hoch zu halten“, fordert IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Sascha Genders laut Pressemitteilung.

Im Rahmen der IHK-Konjunkturumfrage Frühjahr 2023 wurde die mainfränkische Wirtschaft gebeten, mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl im Herbst 2023 die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Bayern auf einer Skala von 1 („sehr gut“) bis 5 („mangelhaft“) zu beurteilen. Mehr als jedes zweite Unternehmen (57 Prozent) zeigt sich zufrieden mit den Standortbedingungen und votiert mit „gut“ (51 Prozent) oder „sehr gut“ (6 Prozent).

Allerdings zeige sich auch: Die Zahl der negativen Urteile nimmt zu. Rund jeder zehnte Betrieb vergibt die Noten 4 oder 5. Differenziert nach einzelnen Branchen fallen die Urteile der mainfränkischen Unternehmen aus Tourismus (66 Prozent „sehr gut“ oder „gut“), Handel sowie der Dienstleistungswirtschaft (jeweils 60 Prozent „sehr gut“ oder „gut“) deutlich besser aus als in der Bauwirtschaft (55 Prozent „sehr gut“ oder „gut“) und der Industrie (49 Prozent „sehr gut“ oder „gut“).

„Die mainfränkische Wirtschaft spricht dem Wirtschaftsstandort Bayern insgesamt eine hohe Wettbewerbsfähigkeit zu, allerdings gibt es wie so häufig auch einen Haken“, erklärt der IHK-Hauptgeschäftsführer.

„Im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2018 fallen die Urteile heute deutlich schlechter aus.“ Damals hatten 80 Prozent der Firmen die Top-Noten 1 oder 2 gegeben, aktuell sind es nur noch 57 Prozent. Besonders stark haben sich die Urteile in der Industrie (2018: 88 Prozent „sehr gut“ oder „gut“) verschlechtert. Aber auch in den übrigen Branchen bleiben die heutigen Urteile hinter jenen aus 2018 zurück. „Natürlich waren die wirtschaftlichen Vorzeichen im Jahr 2018 andere als heute. Seit Ausbruch der Coronapandemie 2020 folgt eine Krise auf die andere, viele Unternehmen befinden sich quasi im Dauer-Krisenmodus", so Genders weiter. red