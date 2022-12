Am Mittwoch, 21. Dezember, präsentiert der Kissinger Winterzauber seine kabarettistische Seite. Tina Teubner sorgt mit Ben Süverkrüp an ihrer Seite ab 19.30 Uhr im Kurtheater für den ein oder anderen zuckenden Mundwinkel. Die beiden Bühnenprofis werden ihr neues Programm „ Stille Nacht bis es kracht“ zum Besten geben.

Unfug zur Weihnachtszeit

Die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Kabarettistin Tina Teubner beweist, dass auch die Adventszeit zum Schmunzeln sein kann und sein darf. Bei ihrem aktuellen Programm hat sie sich wieder Unterstützung geholt: Der mehrfach prämierte Musiker Ben Süverkrüp sorgt am Klavier für stimmungsvolle musikalische Untermalung.

„ Stille Nacht bis es kracht“ verspricht einen humorvollen Auftritt gespickt mit mehr oder weniger weihnachtlichen Liedern. Weihnachten kommt, ob gewollt oder nicht. Grund genug, die passenden Vorbereitungen zu treffen. Die geeigneten Maßnahmen gibt Tina Teubner ihrem Publikum mit auf den Weg, wenn sie ihr Liederkabarett zur Weihnachtszeit mit einer gewissen Portion an Unfug präsentiert. Als studierte Melancholikerin mit starker Tendenz zu humorvollen Lösungen, weiß sie: Wer den Weihnachts-GAU in all seinen Varianten schon vorher durchgespielt hat, ist gewappnet für das Fest der Liebe.

Alle Informationen und Termine des Kissinger Winterzaubers sind online unter kissingerwinterzauber.de aufgelistet.

Eintrittskarten sind ab sofort in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44, online unter badkissingen.de/events oder unter der E-Mail- Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. red