Vier junge Sternsinger aus der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Peter und Paul im Hammelburger Stadtteil Westheim, die zur Pfarreiengemeinschaft „Saalekreuz, Elfershausen“ gehört, vertreten am Donnerstag, 5. Januar, um 14 Uhr das Bistum Würzburg beim Sternsingerempfang von Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin.

Die Mädchen und Jungen hatten sich am Sternsinger-Wettbewerb der 65. Aktion Dreikönigssingen beteiligt und beim Preisrätsel mit dem Begriff „Alit“ die richtige Lösung gefunden. Die „Alit“-Stiftung setzt sich in Indonesien für den Schutz von Kindern ein. Bei der anschließenden Ziehung der diözesanen Gewinner hatten sie zudem das nötige Losglück, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums Würzburg.

„Das ist schon toll, dass Sternsinger aus meiner Pfarrei beim Besuch beim Bundeskanzler dabei sind. Ich hoffe, dass sie auch gute Eindrücke bekommen“, sagt Pfarrer Norbert Wahler . Bundeskanzler Scholz begrüßt erstmals eine große Sternsingerschar im Bundeskanzleramt . 108 Sternsingerinnen und Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen sind dabei.

Seit 1984 bringen die Sternsinger jedes Jahr ihren Segen „ Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ ins Bundeskanzleramt .

Aus allen Himmelsrichtungen reisen sie in ihren prächtigen Gewändern, mit ihren goldenen Sternen und glänzenden Kronen in die Bundeshauptstadt. Nur zum Jahresbeginn 2020 war der Empfang wegen der Corona-Schutzbestimmungen ausgefallen. Bei der vergangenen Aktion zum Jahresbeginn hatte eine vierköpfige Sternsingergruppe aus Wolfsburg den Bundeskanzler besucht.

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ heißt das Motto der kommenden Aktion, bei der die Sternsinger auf den Schutz von Kindern vor Gewalt aufmerksam machen. Das Beispielland ist Indonesien. Bundesweit eröffnet wird die Aktion Dreikönigssingen am Freitag, 30. Dezember, in Frankfurt am Main.

1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,27 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 77.400 Projektmaßnahmen für benachteiligte und Not leidende Mädchen und Jungen in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Gefördert werden Programme in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung und soziale Integration. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „ Die Sternsinger “ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend ( BDKJ ). pow