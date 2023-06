Stöbern, Flanieren, Staunen und Genießen: All das können Interessierte am Wochenende 24./25. Juni bei „ Kunsthandwerk und mehr“ in der Fußgängerzone von Bad Kissingen erleben. Ob handgefertigte Taschen aus Kork, Schmuck oder Accessoires für den Garten. Die erfolgreiche Fortsetzung von „ Kunsthandwerk und mehr“ präsentiert eine große Auswahl an Ausstellern, heißt es in der Pressemitteilung von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen .

Das breit gestreute Angebot bietet für jeden etwas, ebenso kann man vor Ort das kunsthandwerkliche Geschick live erleben. Die Aussteller haben immer ein offenes Ohr und fachsimpeln gerne. Und wer das Ambiente vor Ort in der Fußgängerzone genießen möchte, setzt sich einfach in eines der Cafés.

Vielfalt ist geboten

Quer durch die Fußgängerzone (Ludwigstraße, Marktplatz, Brunnengasse, Obere- und Untere Marktstraße und auf dem Rathausplatz) werden auch dieses Mal wieder die Ausstellungsstände verteilt sein. Sie bieten eine Vielfalt an Keramik, Lederwaren , Olivenholzarbeiten und Schmuck sowie originelle Haus- und Gartendekorationen wie Windspiele, bunte Vögel, Vasen oder Schraubenfiguren.

Auf Qualität wird geachtet. Dabei lege man viel Wert auf ansprechendes und hochwertiges kreatives Kunsthandwerk , erklärt Hermann-Josef Scherer, der Kooperationspartner der Veranstaltung von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen .

Mehr als 40 kleine Labels, Jungdesigner, Hersteller und Händler kommen heuer an den zwei Tagen vor Ort zusammen. Bei „ Kunsthandwerk und mehr“ findet man außergewöhnliche Accessoires und Einzigartiges.

Erstmals in diesem Jahr wird es zum Kunst- und Handwerkermarkt einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt von Bad Kissingen geben. Von 13 bis 17 Uhr präsentieren viele Geschäfte ihr breites Sortiment. „Dies ist eine ideale Ergänzung zu den kreativen, handwerklichen Kunstgegenständen, die auf der Straße zu finden sind“, freut sich Ralf Ludewig, 1. Vorsitzender von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen .

Mit Hermann-Josef Scherer habe Stadtmarketing Pro Bad Kissingen seit vielen Jahren einen kompetenten Kooperationspartner an seiner Seite, der dank hervorragender Kontakte in die Kunst- und Handwerkszene ein interessantes Angebot nach Bad Kissingen bringt. Er ist in der Region durch seine Veranstaltungen in Bad Bocklet und Maria Bildhausen kein Unbekannter mehr.

Durch seine über zehnjährige Präsenz in der Branche weiß Scherer: „Das Interesse an einem schönen kreativen Kunsthandwerk ist gerade in den Sommermonaten deutlich vorhanden. Dazu gehört unter anderem auch die eigene Gestaltung des Gartens mit ansprechenden Accessoires und geschmackvollem Kunsthandwerk .“ red