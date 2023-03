Die Erneuerung der Salzforststraße in Schmalwasser hat nun ihren Abschluss gefunden. Als letzter Baustein der umfassenden Erneuerung der Salzforststraße wurde das am oberen Dorfbrunnen stehende Steinkreuz saniert. Es stammt aus dem Jahr 1888 und wurde von Auswanderern in Amerika gestiftet. Die Namen der 14 Stifter finden sich nun wieder im neuen Glanz auf der Rückseite des Kreuzsockels. Im Laufe der Sanierung des Brunnenplatzes stellte sich ein größerer Sanierungsaufwand aufgrund des zersetzten Fundamentbereichs, der Bodenplatte und des angegriffenen Kreuzstamms heraus.

Alle halfen zusammen, damit die Sanierung gestemmt werden konnte, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Der Unterbau wurde vom Bauhof neu errichtet. Die Erlöse des Einweihungsfests sowie weitere Spenden gingen ein und erleichterten die finanzielle Umsetzung der Sanierung . Die Gemeinde dankt allen Helfern und Spendern sowie der Unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken für den zugesagten Zuschuss.