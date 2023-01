Zwei sich in einer hilflosen Lage befindliche Männer wurden durch Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Bad Neustadt am Montag in Obhut genommen.

Bereits um 17 Uhr entdeckte eine Streife einen 49-Jährigen, der in Herschfeld apathisch auf einer Parkbank saß. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Bad Neustadt. Der Mann konnte im Anschluss ohne medizinische Hilfe nach Hause begleitet und dort in familiäre Obhut übergeben werden. Gegen 20.15 Uhr konnte nach Zeugenmitteilung ein 39-jähriger Mann im Schillerhain in Bad Neustadt angetroffen werden, der regungslos auf den dortigen Treppenstufen lag. Eine Atemalkoholkontrolle ergab auch hier einen Wert von über 3,1 Promille. Aufgrund vorhandener Orientierungslosigkeit und weiteren

Gefahrenmomenten wurde der Betrunkene in Schutzgewahrsam auf die Polizeiinspektion gebracht, wo er unter polizeilicher Aufsicht ausnüchtern konnte. Die jahreszeituntypischen milden Temperaturen sowie die zeitnahen Feststellungen haben in beiden Fällen medizinische Notfälle verhindern können, schreibt die Polizei weiter. Alkoholisierungsgrade in dieser Höhe sind potenziell lebensbedrohlich, gerade bei niedrigen Außentemperaturen. pol