Die Stadtverwaltung ist optimistisch , dass sich in den vergangenen Wochen genügend Haushalte in Bad Kissingen und den Stadtteilen für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, so dass es sich für die Stadtwerke und Kiss-Connect lohnt, den kommunalen Ausbau zu starten. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung, die sie am Montag, 9. Januar, an die Presse gegeben hat.

In Kürze entscheide sich, ob die angestrebte Zahl von 30 Prozent tatsächlich erreicht worden ist. Denn nur dann sei das Großprojekt langfristig wirtschaftlich tragfähig. Derzeit würden die Anträge gezählt und ausgewertet.

Die Frist, sich für Glasfaser zu entscheiden, ist am Freitag, 6. Januar, abgelaufen. Vor allem in den letzten Tagen der Vermarktungsfrist seien viele Anträge eingegangen, heißt es in der Pressemeldung weiter. „Viele Haushalte hatten sich bereits für einen Anschluss entschieden, wollten aber über die Feiertage noch letzte Fragen klären“, wird Projektleiter Ralf Merkl zitiert. Daher sei auch der Andrang am Kiss-Connect-Cube auf dem Tattersall-Parkplatz rund um den Jahreswechsel hoch gewesen. In Kürze wollen Stadtwerke und Kiss-Connect das endgültige Ergebnis verkünden. red