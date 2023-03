Bei der Jahreshauptversammlung der Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) 1882 Aschach e.V. standen in diesem Jahr Neuwahlen und viele Ehrungen auf dem Programm. Vorsitzender Hermann Wirsching, Schriftführerin, Vereinsschießwart und Schatzmeister haben ihre Berichte vorgetragen. Im Anschluss konnte die Entlastung durch die Kassenprüfer vorgeschlagen und durch die Mitglieder erteilt werden, heißt es im Pressebericht des Vereins.

Neben zahlreichen Ehrungen (siehe Infokasten) standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Vorsitzender bleibt Hermann Wirsching, 2. Vorsitzender bleibt Ivo Kirchner, Schriftführerin, Vereinsschießwart und Kassier bleiben Herta Müller , Joachim Falkenberg und Guido Engelbreit. Beisitzer bleiben Ina Gerner und Werner Metz. Kassenprüfer bleibt Dieter Pfennig, der zweite Kassenprüfer ist nun Hubert Kirchner. Alfred Kessler trat nach vielen Jahren Kassenprüfer-Tätigkeit nicht mehr an.

BSB-Kreisvorsitzender Klaus Lutz berichtete von aktuellen Themen und vom anstehenden, 150-jährigen Jubiläum des BSB 1874 e.V.. Am Ende wurde der Antrag auf einen „Kanonen-Paten“ gestellt. Jochen Gerner bot an, die Kanone stets in „Schuss“ zu halten. red