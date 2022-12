Etwas ganz Besonderes ist den 16 Autorinnen und Autoren mit ihrem Buchprojekt gelungen. In ihrem Buch „Spuren der Vergangenheit“ erforschten sie Spannendes zu historischen Orten und Stätten im Altlandkreis Hammelburg . Am vergangenen Donnerstag präsentierten sie in der Stadtbibliothek Hammelburg ihr Ergebnis der Öffentlichkeit.

Christiane Schmid, Vorsitzende des Förderkreises Stadtmuseum und Denkmalpflege, die gleichzeitig die Initiatorin des Buchprojekts war und die Gesamtorganisation dafür inne hatte, erklärte in ihrer Begrüßung, wie sie auf die Idee dazu kam und recht schnell eine Reihe von interessierten Hobbyhistorikern der Region für ihre Idee gewinnen konnte.

Maria Albrecht-Martin, die für die Gesamtkoordination des Projekts zuständig war, ließ die Zuhörer zunächst ein bisschen am konkreten Entstehungsablauf teilhaben. Außerdem erklärte sie, was man allgemein unter dem ursprünglichen Arbeitstitel „Lost Places“, der auch im Buch öfter vorkommt, versteht. Dieser Begriff wird für historische Bauwerke, Stätten und Orte, die ganz oder in Teilen noch sichtbar sind, aber nicht mehr genutzt werden, verwendet.

Sehr unterhaltsam war der darauffolgende Teil, indem die Moderatorin den Zuhörer zu Beginn ein paar Fotos aus dem Buch präsentierte und diese rätseln ließ, zu welcher historischen Stätte in unserer Region die abgebildeten Relikte wohl gehörten. Dies war offensichtlich gar nicht so einfach. Das kleine Rätsel war der Auftakt zum Hauptteil des Abends, in dem Maria Albrecht-Martin zwölf der 16 Autorinnen und Autoren zu kurzen Mini-Interviews nach vorne ans Mikrofon holte. Ebenso wie das Buch lebte der Abend von der Vielfalt der unterschiedlichen Beiträge und den verschiedenen Persönlichkeiten, was nicht nur unterhaltsam war, sondern das Ganze auch spannend und menschlich liebenswert machte.

So erfuhren die Zuhörer interessante Hintergründe zu den einzelnen Motiven, Erlebnissen, Entstehungsgeschichten oder auch persönlichen Bezügen vom jeweiligen Autor zu seinem Forschungsobjekt.

Zum Abschluss der inhaltlichen Präsentation überreichte die Moderatorin im Namen der gesamten Buchprojektgruppe Dieter Vogler ein Geschenk zum Dank dafür, dass er in zeitaufwendiger akribischer Arbeit alle 22 Buchbeiträge layoutet, zu einem Buch zusammengefügt und für den Druck perfekt vorbereitet hat.

Das Buch hat einen flexiblen Einband und eine ausklappbare Karte, auf der alle beschriebenen historischen Stätten eingezeichnet sind. So kann man es bequem in Rucksack oder Tasche packen und bei kleinen Ausflügen in unserer Heimatregion direkt vor Ort den jeweils zugehörigen Artikel lesen und hautnah in die Geschichte der einzelnen Stätte eintauchen.

Das kleine Werk eignet sich übrigens auch prima als Geschenkidee. Wer sich rechtzeitig vor Weihnachten ein Buchexemplar sichern möchte, muss schnell sein, da die Auflage nur klein ist, heißt es in der Mitteilung. Man kann es in der Tourist-Info und den Hammelburger Buchläden für den Preis von 16 Euro erwerben. red