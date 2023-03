Die Baumaßnahme am Kreisverkehr in Garitz neigt sich dem Ende zu. Der angrenzende Spielplatz wird neu hergerichtet. Das hatte die Stadt im Vorfeld der Baumaßnahme am Kreisel bereits angekündigt. Jetzt soll die Planung des angrenzenden Spielplatzes finalisiert werden. Dazu ist die Meinung der Ortsbevölkerung gefragt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen .

Zu einem Gestaltungsworkshop lädt Oberbürgermeister Dirk Vogel am kommenden Dienstag, 14. März, um 16 Uhr im Foyer der Turnhalle der Henneberg-Grundschule Garitz (Jahnstraße 11) ein.

Der Spielplatz am Westring war im vorangegangenen Jahr gesperrt und diente als Lagerplatz für die Straßenbaufirmen. Nun sind diese dabei den Platz zu räumen. Vor der Baumaßnahme war der Spielplatz stark frequentiert. Die Lage direkt an der Marbachpromenade sowie die Nähe zu Schulen und Kindergärten machen ihn besonders attraktiv. Aus diesem Grund möchte die Stadt Bad Kissingen die Bevölkerung bei der Neugestaltung und Auswahl der Spielgeräte mit einbeziehen.

Bei dem Workshop wird die aktuelle Planung durch ein Planungsbüro vorgestellt. Danach ist ein offener Dialog geplant, um auf kreative Ideen der Anwesenden einzugehen. Die Stadt hofft auf rege Teilnahme und ideenreiche Vorschläge. red