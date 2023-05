Vor etwa einem Jahr kam auf dem Gelände der Johannes-Petri-Schule ein Sperber zu Tode . Der Greifvogel war vermutlich bei der Jagd auf einen anderen Vogel gegen die Verglasung des Buswartehäuschens geprallt. Der tote Vogel wurde an den örtlichen Naturschutzwächter Alfons Hausmann übergeben, der ihn sofort, natürlich hygienisch verpackt, in einer Gefriertruhe deponierte. Da der Sperber zwar ganzjährig geschützt ist, aber grundsätzlich dem Jagdrecht unterliegt, wurde der Vorsitzende der Langendorfer Jagdgenossen, Eugen Pfeffermann, unterrichtet. Auf Vorschlag von Hausmann sollte der noch gut erhaltene Sperberleichnam präpariert und der Johannes-Petri-Schule zu Lehrzwecken überlassen werden. Dazu war eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich. Mit dieser Genehmigung wurde das Tier durch einen fachkundigen Präparator aufgearbeitet und nun an Monika Horcher von der Johannes-Petri-Schule übergeben. Die Kosten wurden von den Langendorfer Jagdgenossen übernommen. Monika Horcher bedankte sich für die ungewöhnliche Unterstützung. Der Sperber wird im Biologieunterricht als Anschauungsobjekt eingesetzt. Die Gemeinde Elfershausen als zuständige Kommune hat natürlich auch reagiert. Zwar sind die Scheiben des Bushäuschens mit entsprechenden Folienbildern beklebt, aber damit in Zukunft kein derartiger Vorfall mehr vorkommt, wurden noch zusätzlich Anpflanzungen um das Häuschen getätigt. red