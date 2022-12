Die Firma Gebhardt Bauzentrum verzichtet laut Mitteilung in diesem Jahr – wie auch schon in den vergangenen Jahren – auf Weihnachtspräsente und spendet das Geld stattdessen an karitative Einrichtungen in der Region. Das ist mittlerweile zur festen Tradition geworden, heißt es demnach. Insgesamt 2500 Euro an Spenden gehen an die Tafel Hammelburg e.V., die Station Regenbogen in Würzburg und die Lebenshilfe Fürth e.V.

Bei den gestiegenen Preisen können sich viele Menschen in Deutschland kaum etwas zu essen leisten. Seit vielen Jahren sammeln ehrenamtliche, engagierte Helfer der Hammelburger Tafel Lebensmittel und geben diese an bedürftige Menschen weiter. So helfen sie ihnen, durch die schwierige Situation zu kommen, und erleichtern ihren Alltag damit ein Stück weit.

Der Verein Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Würzburg e.V. hat sich zur Aufgabe gemacht, Familien, die diesen Weg durch die Krankheit gehen müssen, zu begleiten. Ganz nach dem Motto „Es ist normal, verschieden zu sein“ engagiert sich die Lebenshilfe Fürth aktiv für die Anliegen, Rechte und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und begleitet diese auf ihrem Lebensweg. red