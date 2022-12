Die Firma Bitfire ist seit über 20 Jahren als IT-Dienstleister im Raum Bad Kissingen ansässig und unterstützt von Anfang an auch gezielt die Arbeit sozialer Organisationen. Dagmar Ziegler und Gerlinde Warmuth nahmen stellvertretend für die Versteckten Engel nun einen symbolischen Scheck in Höhe von 1000 Euro aus den Händen von bitfire-Geschäftsführer Holger Fries entgegen. Holger Fries betonte: „Wir sind dankbar, dass es uns und unseren Familien gut geht. Uns ist aber auch bewusst, dass dies nicht überall so ist. Daher ist es uns ein Anliegen zu helfen, wo wir können, besonders wenn es um Kinder geht.“ Die Versteckten Engel sind eine Organisation in Bad Kissingen , die Geld für Kinder in Not sammelt. Familien, die durch Armut bedroht sind, können oft die Grundbedürfnisse ihrer Kinder nicht erfüllen. Wenn es dann an Nahrung, Bekleidung, Hygieneartikel oder auch mal Geld für eine Klassenfahrt fehlt, springen die Versteckten Engel schnell und unbürokratisch ein.

Dafür sind sie im Kontakt mit Kindergärtnerinnen , Lehrern und Lehrerinnen oder Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen , die täglich sehen, wo das Allernötigste fehlt.