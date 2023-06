Der örtliche Jugendverein hat die Hescuro Klinik am Tag der offenen Tür unterstützt. Nun gab es ein Dankeschön.

Der Jugendverein im Markt Bad Bocklet ist ein zuverlässiger Partner. Diese Erfahrung haben die Mitarbeiter der Hescuro Klinik Bad Bocklet machen dürfen. Schließlich hat der Verein die Klinik am Tag der offenen Tür im Mai unterstützt. „Die Mitglieder haben den Getränkestand übernommen und von 11 bis 17 Uhr betrieben“, berichtet Maria Bohlig, die für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich zeichnete. „Es hat alles super geklappt. Sie waren zuverlässig und haben sogar beim Auf- und Abbau geholfen“, zieht die Organisatorin ein positives Fazit.

Zum Dank für dieses außerordentliche Engagement gab es nun eine Spende in Höhe von 438 Euro für den Verein. Den symbolischen Scheck überreichte Antje Geier, die Kaufmännische Leiterin der Klinik . „Es hat uns Spaß gemacht“, bedankte sich Tobias Böhm, der 1. Vorsitzende des Vereins, der den Scheck gemeinsam mit Schriftführer Jonas Bocklet entgegennahm. Das Geld wird nun in kein bestimmtes Projekt, sondern direkt in die Vereinsarbeit fließen. „Wir haben einen Jugendtreff mit Gebäude und Gelände. Der muss unterhalten werden“, sagt der erste Vorsitzende.

Jedes Alter willkommen

Der Jugendverein im Markt Bad Bocklet wurde 2008 gegründet und hat seit 2011 sein Domizil auf dem einstigen Tennisgelände in der Nähe vom Sportplatz Bad Bocklet . „Wir nutzen unser Jugendheim als Jugendtreff, stellen es aber auch für die Kinder- und Jugendarbeit der Marktes Bad Bocklet zur Verfügung“, berichtet Tobias Böhm. Doch nicht nur die Jugend nutzt die Räumlichkeiten. „Wir haben auch schon Heimatabende, Schafkopfabende und Kickerturniere altersübergreifend veranstaltet“, fügt er hinzu.

Denn der Zweck des Vereins liegt nicht nur darin, die Jugendarbeit im Markt zu unterstützen, sondern die Dorfgemeinschaft zu stärken und Traditionen zu pflegen. Letzteres haben die Vereinsmitglieder in der vergangenen Woche unter Beweis gestellt. „Wir haben den Grasteppich für die Fronleichnamsprozession gelegt und danach auch wieder beseitigt sowie die Birken für die Anwohner entlang des Prozessionsweges verteilt“, erzählt Jonas Bocklet.

Hat die Messe eine Zukunft?

Darüber hinaus ist der Bockleter Verein auch überörtlich bekannt geworden – als Veranstalter der Azubimesse, die 2019 erstmals in Bad Bocklet stattfand. Nachdem die Messe im Januar 2020 ein zweites Mal erfolgreich durchgeführt wurde, konnte sie in den darauffolgenden Jahren wegen der Corona-Pandemie nur digital veranstaltet werden.

„Wie es damit weitergeht, können wir momentan noch nicht sagen. Der im vergangenen Dezember neu gewählte Vorstand wird das Thema in seinen Sitzungen diskutieren“, versichert Böhm. red