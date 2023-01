Am Samstag, 14. Januar, können Interessierte einen „Spaziergang durch unser

Universum“ unternehmen und dabei den Blick über den beeindruckenden Sternenhimmel von Bad Kissingen schweifen lassen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die Sternenbilder kennen sowie antike Sagen und Mythen, erfahren Wissenswertes zu unserem Sonnensystem und erhalten die Antwort auf die Frage, wie eigentlich die Mondphasen entstehen, schreibt der Veranstalter in einer Mitteilung. Die circa zweistündige Tour startet um 19 Uhr am Parkplatz des Gradierwerks und führt zu Fuß über eine 1,5 bis zwei Kilometer lange Strecke. Die Tour endet wieder am Ausgangspunkt. Es wird festes Schuhwerk und warme Kleidung empfohlen. Tickets können direkt beim Veranstalter unter rhoenabenteuer.de/sternenfuhrungen, über die E-Mail-Adresse info@rhoenabenteuer.de oder Tel. 0151/742 706 66 erworben werden. Foto: Mario Losert