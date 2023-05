Unter dem Motto „Wir bewegen uns, um etwas zu bewegen“ fand der Spendenlauf der Sinnberg-Grundschule in den Anlagen des Kurparks von Bad Kissingen statt. Pünktlich um 9 Uhr fiel der Startschuss. Kinder der 1. bis zu 4. Klasse absolvierten Runde für Runde, um so Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Im Vorfeld konnten Eltern, Großeltern sowie Familienangehörige einen frei gewählten Betrag pro gelaufene Runde des eigenen Kindes in eine Liste eintragen und auf diese Weise spenden.

Die Hälfte der erlaufenen Spenden kommt der „Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Würzburg e.V.“ zugute. Die andere Hälfte soll dafür aufgewendet werden, um die schuleigene Bücherei auf „Vordermann“ zu bringen. Die mittlerweile in die Jahre gekommene Schulbücherei bedarf dringend einer Überholung. Unter anderem sollen neue Bücherregale, Mobiliar und Bücher angeschafft werden. Außerdem bekommt der Raum einen neuen Anstrich. Das bisherige analoge Aus-/Verleihverfahren soll digitalisiert werden.

An dieser Stelle wollen sich alle Verantwortlichen bei den regionalen Firmen für die erneute großzügige Unterstützung in Form von Sach- und Geldspenden bedanken. Dank intensiver Organisationsvorbereitungen durch die Schulleitung, des gesamten Schulteams, der Klassenelternsprecher und des Elternbeirats , sei es wieder gelungen, einen erfolgreichen Lauftag auf die Beine zu stellen, so die Pressemitteilung.

Das „Abstempeln“ der Läufer übernahmen die Schülerinnen und Schüler der 9c der Realschule Bad Kissingen , die auch für die Sicherheit an und um die Laufstrecke herum zuständig waren. OB Dirk Vogel kam ebenfalls zur Laufstrecke, um seine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. red