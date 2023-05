Am 5. Juni öffnet das Sozialbüro des Caritasverbands Bad Kissingen in der Ernst-Putz-Straße 4a in

Bad Brückenau wieder seine Türen für Menschen, die Rat und Hilfe suchen. Auf niedrigschwelliger Basis wird von einem geschulten, ehrenamtlichen Team unbürokratisch Unterstützung und Hilfe angeboten.

Das Sozialbüro wurde seit 2008 von bis zu zehn ehrenamtlichen Mitarbeitenden geführt. Nach längerer wegen COVID-19 bedingter Pause bietet das Sozialbüro wieder eine erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für jeden Ratsuchenden. Auch für Menschen, die nur wenig oder kein Deutsch sprechen.

Die Mitarbeitenden sind Ansprechpartner in allen Lebenslagen und nehmen sich Zeit für

die Hilfesuchenden. Die Tätigkeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Sozialen Beratungsdienst des Caritasverbandes und den Integrationslotsinnen des Landkreises Bad Kissingen. Das Sozialbüro unterstützt unter anderem Menschen, die finanzielle oder materielle Schwierigkeiten haben. Menschen, die sich in Krisen befinden, bietet das Sozialbüro eine Orientierungshilfe zu einer eigenverantwortlichen Lebensgestaltung sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen unter der Prämisse „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Wer Probleme mit der Wohnung oder am Arbeitsplatz hat, bekommt ebenso Hilfestellungen wie bei wirtschaftlichen Fragen, bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug, längerer Erkrankung, familiär schwierigen Lebensverhältnissen, Überschuldung und ähnlichem.

Das Sozialbüro vermittelt gegebenenfalls an spezialisierte Fachdienste (Schuldner-, Ehe-, Suchtberatung , Sozialpsychiatrischer Dienst). Die Beratung ist kostenlos und unterliegt der Schweigepflicht. Die Beratungen finden aktuell nur nach telefonischer Terminvergabe unter Tel. 0971/724 692 00 statt.

Wer Interesse an einem ehrenamtlichen Engagement im Sozialbüro hat, kann sich unter den angegebenen Kontakt melden. red