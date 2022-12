Sigismund von Dobschütz

Schon seit einigen Jahren blicken die Vorstandsmitglieder des Aschacher Heimat-, Wander- und Gartenbauvereins voller Sorge auf die drei großen Bäume oberhalb der Gedenkstätte am Ölberg. Nicht nur, dass starker Laubfall den Boden rund um die steinerne Jesus-Skulptur verunreinigt und bei Nässe Rutschgefahr besteht.

Eine größere Gefahr sehen Vorsitzende Herta Müller , Schriftführer Wolfgang Mandery und Wanderwart Joachim Borst vor allem in dem größten der Bäume , die alle direkt oberhalb der Natursteinmauer in unmittelbarer Nähe der Skulptur stehen.

70 Jahre alte Steinskulptur

„Seit Jahren bemüht sich unser Verein um die Pflege des Jesus am Ölberg“, erzählt Wolfgang Mandery beim Ortstermin mit unserer Zeitung. Die steinerne Skulptur wurde vor 70 Jahren von der in Aschach geborenen Franziska Henning (geborene Götz) gestiftet, von dem ebenfalls aus Aschach stammenden, aber seinerzeit in Hausen lebenden Bildhauer Josef Kirchner (1897-1965) gefertigt und am 21. September 1952 am Ölberg, einem Teilgebiet des Aschacher Marktbergs, geweiht. Zuvor war eine Fläche am Hang des Hügels zur Gedenkstätte hergerichtet worden. Eine mannshohe Mauer aus groben Natursteinen hält seitdem den Hang, auf dem damals drei kleine Bäume an der oberen Mauerkante gepflanzt wurden.

Nach sieben Jahrzehnten haben die drei Bäume allerdings eine stattliche Größe mit großer Krone erreicht, worin der Heimatverein das Problem sieht: Die riesigen Bäume stehen nach Meinung des Vorstands viel zu nah an der Mauer, die durch das starke Wurzelwerk gesprengt werden könnte. Daher könne die Standfestigkeit nicht auf Dauer garantiert werden.

Starkwind könnte Baum stürzen

Bei Starkwind wäre das Herabstürzen zumindest des rechten, größten Baumes möglich. Auch könnten schwere Äste als Totholz auf Spaziergänger fallen. „Gelegentlich finden hier Andachten statt“, gibt Vorsitzende Herta Müller zu bedenken. „Und der Wanderweg führt direkt daran vorbei“, ergänzt Wanderwart Joachim Borst.

Schon vor einigen Jahren mussten lockere Mauersteine gesichert werden, erinnern sie sich. Zuletzt hatte der Vorstand vor drei Jahren die Gemeinde gebeten, aus Sicherheitsgründen die drei Bäume fällen zu lassen. „Hier ist zwar Naturschutzgebiet“, weiß Schriftführer Mandery, „aber es gibt keinen Biotopschutz.“

Die Gemeinde hatte die Bitte an die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt weitergegeben. Doch die Behörde hatte damals abgelehnt mit der Begründung, es bestünde keine Gefahr, und die drei Bäume seien ein schönes Natur-Ensemble. Es darf allenfalls Totholz entfernt werden, meinten die Fachleute damals.

An dieser Auffassung hält die Untere Naturschutzbehörde noch heute fest. „Die Situation hat sich seitdem nicht verändert, weshalb es keinen Grund gibt, unsere damalige Stellungnahme zu korrigieren“, antwortete Peter Piel, Fachreferent in der Unteren Naturschutzbehörde . Sollte der Verein dennoch Schutzmaßnahmen für erforderlich halten, bleibt es ihm oder der Gemeinde Bad Bocklet unbenommen, einen Fachmann mit der Erstellung eines Baumgutachtens zu beauftragen.