Zum Jubiläumsfest ders Wallrother Carneval Clubs „Die Wellblooe“ (WCC) werden vom 23. bis 25. Juni Teilnehmer aus dem Main-Kinzig-Kreis, ab er auch aus dem Vogelsbergkreis, Fulda, Landkreis Offenbach sowie aus dem benachbarten Unterfranken, Spessart und Odenwald erwartet. Das schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Bereits 2009 waren tausende Gäste beim Sommerfasching in Wallroth (Stadtteil von Schlüchtern).

Der WCC feiert im Festzelt am Sportplatz Wallroth sein 25-jähriges Vereinsjubiläum im Rahmen eines großen Sommerfaschings. Los geht es am Freitag ab 19 Uhr mit einer Gardetanz- / Showtanz- & Männerballett-Revue. Am Samstag wird es ab 14 Uhr ein „Bubble-Soccer“ - Gaudi-Turnier geben. Abends spielt ab 20 Uhr die Rockband Seven7Hell.

Am Sonntag um 11 Uhr findet ein Festgottesdienst im Zelt statt, der komplett in Reimform durchgeführt wird, „so wie wir das seit vielen Jahren von unserem Pfarrer Eisenbach bei den Karnevalistischen Gottesdiensten gewohnt sind“. Im Anschluss blasen die Original Elmbachtaler Musikanten zum Frühschoppen.

Um 14 Uhr startet der große Sommer-Faschingsumzug durch Wallroth . Alle interessierten Vereine können sich jetzt für die Teilnahme am Sommerfasching anmelden. Und zwar für die Tanz-Revue, für den Bubble-Soccer und/oder für den Sommerfaschingsumzug. Einfach eine Mail an Sommerfasching@wellblooe.de senden. Infos gibt es unter WELLBLOOE.de red